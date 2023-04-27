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На реакторах ЗАЭС замечены огневые позиции, – британская разведка
27.04.2023 10:38 Mignews.ua | фото: Twitter Минобороны Великобритании

На реакторах ЗАЭС замечены огневые позиции, – британская разведка

По состоянию на март российские оккупационные войска обустроили оборонительные позиции на нескольких зданиях реакторов Запорожской атомной электростанции.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 27 апреля, опубликованном в Twitter ведомства.

Имеющиеся спутниковые снимки свидетельствуют, что до марта 2023 года российские войска обустроили позиции, укрепленные мешками с песком, на крышах нескольких из шести зданий реакторов ЗАЭС.
 

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"Россия контролирует ЗАЭС с марта 2022 года, и это первые указания, что непосредственно здания реакторов интегрируют в тактическое оборонное планирование", – отмечают аналитики.

Как предполагают аналитики британской разведки, это подтверждает тревогу среди российского командования перед ожидаемым контрнаступлением Украины.

"Эти шаги с высокой вероятностью увеличивают риски нанесения вреда системам безопасности ЗАЭС, если бои будут идти вокруг станции. Впрочем, нанесение непосредственных катастрофических повреждений реакторам – маловероятно в условиях наиболее вероятных сценариев с применением стрелкового оружия, потому что эти структуры очень хорошо укреплены", – отмечают в обзоре.
 

Напомним, на оккупированной станции находится миссия экспертов МАГАТЭ, Россия несколько раз блокировала ее ротацию.
 

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