



На реакторах ЗАЭС замечены огневые позиции, – британская разведка

По состоянию на март российские оккупационные войска обустроили оборонительные позиции на нескольких зданиях реакторов Запорожской атомной электростанции.



Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 27 апреля, опубликованном в Twitter ведомства.



Имеющиеся спутниковые снимки свидетельствуют, что до марта 2023 года российские войска обустроили позиции, укрепленные мешками с песком, на крышах нескольких из шести зданий реакторов ЗАЭС.



"Россия контролирует ЗАЭС с марта 2022 года, и это первые указания, что непосредственно здания реакторов интегрируют в тактическое оборонное планирование", – отмечают аналитики.



Как предполагают аналитики британской разведки, это подтверждает тревогу среди российского командования перед ожидаемым контрнаступлением Украины.



"Эти шаги с высокой вероятностью увеличивают риски нанесения вреда системам безопасности ЗАЭС, если бои будут идти вокруг станции. Впрочем, нанесение непосредственных катастрофических повреждений реакторам – маловероятно в условиях наиболее вероятных сценариев с применением стрелкового оружия, потому что эти структуры очень хорошо укреплены", – отмечают в обзоре.

Zaporizhzhya Nuclear Power Plant: Russian defensive positions constructed from sandbags on reactor buildings pic.twitter.com/bBdjzdKq2s — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 27, 2023

Напомним, на оккупированной станции находится миссия экспертов МАГАТЭ, Россия несколько раз блокировала ее ротацию.