



На рассвете Крым был атакован беспилотниками

Местные власти заявили об атаке беспилотников на полуостров. Об этом сообщил губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.



По его словам, россияне сбили над Крымом два беспилотника, еще пять подавили силами радиоэлектронной борьбы. Также “были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде”.



Войска России, как утверждается, отразили атаку вражеских дронов на Севастополь над морем в районе города Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы, в районе мыса Манганари.



“Атака была массированной и продолжительной. Из всех целей наши военные отработали над морем и на подходе к бухтам. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали”, – подчеркнул Развожаев.