



В Донбассе убиты командир бригады и зам.командира корпуса

Министерство обороны РФ сообщило, что при отражении атак ВСУ на соледарско-бахмутском направлении погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.



В сообщении Минобороны сказано, что Вячеслав Макаров руководил боем в районе села Красное под Бахмутом Донецкой области, получил тяжелое ранение и умер во время эвакуации с поля боя. Полковник Евгений Бровко, сказано в сообщении, руководил боем “на другом участке отражения атак противника”. Бровко “героически погиб, получив множественные осколочные ранения”, сообщили в ведомстве.



В Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы Украины предпринимали “массовые попытки прорыва обороны” российских сил севернее и южнее Бахмута.



“Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено”, – сообщили в министерстве.



Министерство обороны РФ крайне редко сообщает о гибели военных, в том числе занимающих высокие посты. Обычно об их гибели становится известно, когда Минобороны посмертно представляет военных к наградам. По состоянию на 12 мая по открытым источникам известно, что на войне погибли 57 полковников и не менее четырех генералов.

