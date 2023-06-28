



На одной из украинских АЭС произошло аварийное отключение энергоблока

В среду, 28 июня, на одной из украинских АЭС произошло аварийное отключение энергоблока. Об этом сообщает "Укрэнерго".



Отмечено, что вчера с 19:00 до 23:00 из-за недостаточности общей мощности электростанций для покрытия вечернего потребления энергосистема Украины принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии и Польши по 150 МВт ежечасно общим объемом 1200 МВт·ч.



Дефицит мощности в энергосистеме возник из-за аварийного отключения одного из атомных блоков. Сегодня утром энергоблок уже в работе и постепенно увеличивает нагрузку, говорится в сообщении.



Энергетики напомнили, что аварийная помощь не является коммерческим импортом. Это ситуативная мера экстренного реагирования для балансировки энергосистемы. Наша страна может использовать аварийную помощь от соседних стран благодаря синхронной работе энергосистемы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E. При этом импорт и экспорт электроэнергии вчера не велись.



Пока производства электроэнергии достаточно для потребностей потребителей, но ситуация в энергосистеме остается непростой. Продолжается ремонтная кампания на ТЭС и некоторых блоках АЭС. Поэтому электростанции имеют ограниченные возможности для компенсации непредсказуемого исключения некоторых энергоблоков с работы, особенно в вечерние часы, когда потребление растет.



Укрэнерго восстановило часть оборудования на одной из подстанций в южном регионе, которая трижды терпела повреждения в результате ракетных атак россиян. Активные восстановительные работы продолжаются на всех поврежденных массированными атаками врага энергообъектах. Также производятся плановые ремонты оборудования.



В результате обстрелов россиянами в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Харьковской областях есть повреждения в сетях облэнерго. Ремонтные работы проводятся при условии безопасности ситуации.