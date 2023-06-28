



На Курдюмовской дамбе ВСУ подняли украинский флаг

Украинские военные откинули оккупантов под Бахмутом в Донецкой области. ВСУ подняли флаг Украины на Курдюмовской дамбе. Об этом сообщает 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода в Telegram.



Украинские защитники продвинулись в районе населенного пункта Курдюмовка, которая находится южнее Бахмута.







Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода после успешных штурмовых действий показали, как поднимают государственный флаг на Курдюмовской дамбе.



Тем временем представитель Генштаба Ковалев сообщил, что ВСУ наступали на Бахмутском направлении в районе 7 населенных пунктов и закрепляются на занятых рубежах.



"Наши войска вели наступательные действия на Бахмутском направлении в районах н. п.: Раздолевка, севернее Соледара, южнее Парасковеевки, Железнянского, Берховки, Клещиевки, Курдюмовки. Имели успех", - рассказал он и добавил, что продолжаются тяжелые бои за каждый клочок украинской земли.



Напомним, украинские защитники продолжают наступление на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. ВСУ имеют успехи и закрепляются на достигнутых рубежах.



Также стоит отметить, что под Красногоровкой Донецкой области ВСУ удалось освободить несколько позиций, которые находились под российской оккупацией с 2014 года.