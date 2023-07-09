



На Крымском мосту большие пробки с обеих сторон, - РосСМИ

Возле Крымского моста как со стороны полуострова, так и со стороны Кубани образовалась большая пробка, которая продолжает увеличиваться. Перед этим россияне сообщали о якобы "сбитии крылатой ракеты".



Об этом сообщает российское издание "ТАСС".



"15:00: в очереди со стороны Тамани находится 860 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи в очереди находится 590 транспортных средств. Время ожидания - около двух часов", - говорится в сообщении российского Telegram-канала информационного центра автомобильных дорог.



По словам так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова, сегодня, 9 июля, над городом Керчь якобы была "сбита крылатая ракета". Он добавил, что в результате этого никто не пострадал и никаких повреждений зафиксировано не было.



