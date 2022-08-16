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На Керченском мосту зафиксирован рекордный трафик: на подъезде - огромные пробки
16.08.2022 17:26 Алина Груднева

На Керченском мосту зафиксирован рекордный трафик: на подъезде - огромные пробки

На подъезде к Керченскому мосту обрадовалась 25-километровая пробка на фоне серии взрывов в Крыму.

 
Местные жители и туристы в панике пытаются покинуть полуостров.
 
По данным российских СМИ, зафиксирован рекордный суточный трафик на мосту.
 
 
За сутки по нему в обе стороны проехали около 38,3 тысячи автомобилей. Уточняется, что предыдущий рекорд был установлен в августе два года назад. Тогда проехало 37,4 тыс. машин.

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