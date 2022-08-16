На Керченском мосту зафиксирован рекордный трафик: на подъезде - огромные пробки

На подъезде к Керченскому мосту обрадовалась 25-километровая пробка на фоне серии взрывов в Крыму.

Местные жители и туристы в панике пытаются покинуть полуостров.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ПРОБКА ДЛЯ ВЫЕЗДА С ОККУПИРОВАНОГО КРЫМА, НА КЕРЧЕНСКИЙ МОСТ, ДОСТИГЛА 25 КИЛОМЕТРОВ. pic.twitter.com/pz4nQCS9sW — Валькирия. (@Valkiri90625905) August 15, 2022

За сутки по нему в обе стороны проехали около 38,3 тысячи автомобилей. Уточняется, что предыдущий рекорд был установлен в августе два года назад. Тогда проехало 37,4 тыс. машин.

По данным российских СМИ, зафиксирован рекордный суточный трафик на мосту.