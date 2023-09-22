



На Херсонщине российские военные пытаются сбежать в "эвакуационных автобусах"

Руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала информацию о якобы прибытии "вагнеровцев" в Херсонскую область.



Отвечая на вопрос, действительно ли враг перебросил в Херсонскую область "вагнеровцев", Гуменюк сказала, что "в условиях гибридной войны, скорее всего, они пытаются таким образом поднять боевой дух своего оккупационного войска, потому что действительно нуждаются там дополнительных резервах".



По словам спикера, там зафиксировано прибытие Росгвардии и "кадыровцев", что произошло еще несколько недель назад для сдерживания дезертирских настроений в самих оккупационных войсках.



"Потому что как следствие боевых событий, которые они могут наблюдать на Запорожском направлении, от мощной контрбатарейной борьбы, жертвами которой они становятся на Херсонском направлении - они фиксируют у себя усиленное движение дезертирского направления", - отметила Гуменюк.



По ее словам, вражеские подразделения, которые уже "более-менее сориентировались" по Херсонской области, ищут способы перейти в ряды гражданских.



"То есть снова начались факты выявления оккупантов, которые переодеваются в гражданское и пытаются потеряться среди гражданского населения, подстроиться под так называемые "эвакуационные автобусы", чтобы выехать с территории", - добавили в ОК "Юг".

