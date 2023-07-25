



На Донбассе морпехи сбили российский Ка-52 "Аллигатор"

Украинские морские пехотинцы "приземлили" российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" на Донбассе утром 25 июля. Об этом сообщили в 38 отдельной бригаде морской пехоты.



"Утро морпехов начинается не с кофе. Сегодня в 7:43 расчетом ПЗРК нашей бригады был уничтожен вражеский Ка-52", - сообщили военные.



Вертолет Ка-52 предназначен для разведки местности, указаний целей и координации действий группы боевых вертолетов. Он способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.



Отметим, что с начала полномасштабной войны россияне потеряли в Украине уже 310 вертолетов и 315 самолетов.