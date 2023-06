Украина владеет инициативой на большинстве направлений фронта. Оперативная картина войны в Украине остается чрезвычайно сложной. Тяжелые бои продолжаются на нескольких участках фронта. Об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании, опубликованном в Twitter.



"На большинстве направлений инициатива принадлежит Украине", - говорится в сообщении.



В сводке отмечается, что российским силам, вероятно, по-прежнему приказано как можно скорее перейти в наступление: чеченские подразделения предприняли безуспешную попытку захватить город Марьинка недалеко от Донецка, где линия фронта мало изменилась с 2015 года.



По данным британской разведки, в течение 7 июня уровень паводка в низовьях Днепра продолжал расти после обрушения Каховской плотины, но, вероятно, начнет снижаться в течение 8 июня.



"Обстрелы осложнили некоторые попытки эвакуации перемещенных лиц из затопленных районов", - отмечают в Минобороны Британии.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 June 2023.



