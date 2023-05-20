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На аэродроме в Крыму прогремел взрыв: выведен из строя вертолет РФ
20.05.2023 17:11 Алина Груднева

На аэродроме в Крыму прогремел взрыв: выведен из строя вертолет РФ

На аэродроме "Кача" недалеко от крымского Севастополя прогремел взрыв, в результате чего повреждения получил боевой вертолет.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в украинской разведке.

"Во временно оккупированном Крыму очередной "хлопок". В результате взрыва около часа ночи поражен и выведен из строя военный вертолет Ми-8 из состава 318 полка", - сообщил источник.

Собеседник издания пояснил, что аэродром, о котором идет речь, является местом дислокации 318 отдельного смешанного авиационного полка РФ.


 

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