



МВД временно возглавил глава Нацполиции Украины

Обязанности министра внутренних дел Украины временно возложены на главу Национальной полиции Украины. О таком решении Кабинета Министров сообщил премьер-министр Украины.



"Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел – главой Национальной полиции Украины. И возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел", – написал Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.



Глава правительства уточнил, что после обсуждения с Верховной Радой Украины будет представление на назначение нового руководителя ведомства.



"Министерство внутренних дел – одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, а потому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами", – написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.







Напомним, утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет – вспыхнул пожар. В авиакатастрофе погибло высшее руководство Министерства внутренних дел Украины: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и охрана министра.



Информация об общем количестве погибших отличается. По состоянию на 15.00 по данным ГСЧС, всего погибли 14 человек, среди которых – один ребенок.



Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что трагедия с падением вертолета в Броварах произошла во время полета министра внутренних дел Дениса Монастырского в одну из горячих точек Украины, где продолжаются боевые действия.



Служба безопасности Украины начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий – нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.

