



МВД Украины: Российские террористы атаковали многоэтажный дом в Днепре

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в пятницу, 28 июля, российские террористы нанесли ракетный удар в Днепре по многоэтажному дому. Есть пострадавшие.



"Российские террористы попали в многоэтажку. По состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились три человека", - отметил министр.



По его словам, на месте работают спасатели и полицейские. Проводится поквартирный обход. Людям оказывают необходимую помощь.







Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар в Днепре по многоэтажному дому и зданию Службы безопасности вечером в пятницу, 28 июля.



"Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Снова российский ракетный террор", - отметил глава государства.



По его словам, он провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС, руководителем ОВА.



"Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле", - подчеркнул президент.



Зеленский также добавил, что "сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей".



"Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости", - заявил глава государства.







Глава МВД Игорь Клименко также сообщил, что после ракетного удара по многоэтажному дому в Днепре пострадали пять человек.



"Подтверждены 5 травмированных человек в результате российского удара по многоэтажке в Днепре. Пострадавшие – четверо мужчин в возрасте от 18 до 53 лет и 77-летняя бабушка. Всем оказана медицинская помощь без госпитализации", - сообщил глава МВД.



Также по его словам, поквартирный обход завершен.



"Все преступления фиксируем. Не простим России ни одного", - подчеркнул Клименко.











