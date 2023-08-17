



“Мученик за великую Россию”: В Украине погиб член влиятельного клана из Газы

На войне в Украине погиб 28-летний Рами аль-Фарра – представитель одного из самых влиятельных кланов в Газе. Сообщение о его смерти опубликовано на сайте клана аль-Фарра.



Палестинец погиб 5 августа в результате обстрела, “спасая своих раненых друзей”, рассказал Хайсам аль-Фарра, отец Рами. По его словам, Рами занимался “охраной военных, которые разминировали территории где-то под Бахмутом или в Донецкой республике”.



“Он погиб мучеником за великую Россию”, – заявил отец Рами.



Смерть Рами аль-Фарра – первый подтвержденный случай гибели палестинца в Украине. В феврале этого года издание The Media Line писало со ссылкой источник в спецслужбах Ливана, что живущие в этой стране палестинцы отправлялись воевать на стороне России за 350 долларов в месяц.