



Мощный удар по Харькову: есть погибшие и раненые

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех погибших в результате вечернего обстрела города российскими войсками.



По словам Терехова, еще десять человек были ранены.



Позже стало известно, что количество погибших возросло до 6, а пострадавших до 16.



На инцидент отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский.



"Когда слышишь о харьковской Салтовке - это снова боль. Боль за всю Украину. Боль за Харьков. Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем. Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора. Не простим, отомстим", - заявил он.





