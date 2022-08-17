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Мощный удар по Харькову: есть погибшие и раненые
17.08.2022 22:21 Ольга Белозерова

Мощный удар по Харькову: есть погибшие и раненые

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех погибших в результате вечернего обстрела города российскими войсками.

По словам Терехова, еще десять человек были ранены. 

Позже стало известно, что количество погибших возросло до 6, а пострадавших до 16.

На инцидент отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. 

"Когда слышишь о харьковской Салтовке - это снова боль. Боль за всю Украину. Боль за Харьков. Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем. Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора. Не простим, отомстим", - заявил он. 

 

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