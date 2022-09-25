Новости » События в Украине
Мобилизация в РФ: в Украине сказали, как действовать союзникам
25.09.2022 06:31 Алина Груднева

Мобилизация в РФ: в Украине сказали, как действовать союзникам

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказали, какими быть должен ответ союзников страны на частичную мобилизацию в России.

 
Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.
 
"Украина защищает не только себя, но и границы Европы. Или это до сих пор непонятно партнерам", - написал Подоляк. 
 
По его словам, необходимо заседание на авиабазе "Рамштайн".
 
Также Украине нужно вдвое больше HIMARS, снарядов и ATACMS.
 
Помимо прочего, он предложил немедленное снять табу с танков/БТР.
 
Кроме того, Подоляк предложил создать тренинговые центры для бойцов ВСУ.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы