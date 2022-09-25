



Мобилизация в РФ: в Украине сказали, как действовать союзникам

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказали, какими быть должен ответ союзников страны на частичную мобилизацию в России.

Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

"Украина защищает не только себя, но и границы Европы. Или это до сих пор непонятно партнерам", - написал Подоляк.

По его словам, необходимо заседание на авиабазе "Рамштайн".

Также Украине нужно вдвое больше HIMARS, снарядов и ATACMS.

Помимо прочего, он предложил немедленное снять табу с танков/БТР.

Кроме того, Подоляк предложил создать тренинговые центры для бойцов ВСУ.