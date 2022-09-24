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Мобилизация в Крыму: 90% повесток получили крымские татары
24.09.2022 12:12 Ольга Белозерова

Мобилизация в Крыму: 90% повесток получили крымские татары

В Крыму, который находится под российским контролем, большинство повесток получили крымские татары. 

Такая мобилизация может привести к геноциду, заявили в организации "КрымSOS"

"По предварительным оценкам, около 90% повесток в Крыму получили крымские татары. В то же время, крымские татары составляют 13−15% населения полуострова", - заявил аналитик организации Евгений Ярошенко. 

Аналитик отметил, что проведение мобилизации в таких масштабах может привести ко скрытому геноциду крымскотатарского народа. 

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