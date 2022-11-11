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МО РФ: завершена переброска войск на левый берег Днепра
11.11.2022 12:10 Ольга Белозерова

МО РФ: завершена переброска войск на левый берег Днепра

Министерство обороны РФ объявило, что переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр в Херсонской области была завершена сегодня в 5 утра (по московскому времени).

Об этом сообщают РИА Новости.

В минобороны РФ подчеркнули, что при переброске войск не оставили "ни одной единицы военной техники и вооружения" на правом берегу. В ведомстве утверждают, что военнослужащие переправились на другой берег, а потерь личного состава, вооружения и техники не было допущено. 

 

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