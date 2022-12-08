



МО РФ за сутки уничтожил 9 установок HIMARS, 90 польских наемников и 70 ракет





МО РФ публикует сводки о потрясающих успехах на главных фронтах украинской войны.



В сводке от 7 декабря россиянам сообщается: "По подтвержденной информации, ударом по ракетному складу в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожены более 70 ракет HIMARS и 2 пусковые установки MLRS, еще 4 установки MLRS получили критические повреждения".



В сводке от 8 декабря говорится: "Высокоточным российским ударом у Шевченковского и Григоровского в Запорожской области уничтожены 5 пусковых установок MLRS и MARS-II, у Ильичевки в ДНР - 2 пусковые установки HIMARS, у Боровского в Харьковской области - более 90 польских наемников".