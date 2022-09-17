



МО РФ: С начала "операции" уничтожены почти 5000 танков ВСУ

В министерстве обороны РФ заявили, что с начала "специальной военной операции" в Украине, были уничтожены почти пять тысяч танков Вооруженных сил Украины.



Об этом сообщают РИА-Новости.



В МО РФ заявили: "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1973 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 4998 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3393 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5640 единиц специальной военной автомобильной техники".