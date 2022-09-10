



МО РФ: проведена операция по свертыванию войск в районе Балаклеи и Изюма

Министерство обороны РФ впервые комментирует ситуацию на Харьковском направлении, где, по информации прессы, украинские военные освобождают город за городом.



В МО РФ заявили, что "для достижения целей СВО" по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении. Об этом сообщают РИА-Новости.



Кроме этого, ведомство сообщило, что в течение трёх суток была проведена "операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР, проведён ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск".