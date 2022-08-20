



МО РФ обвинило Украину в отравлении российских военных

Министерство обороны РФ обвинило Украину в отравлении российских военных.



В заявлении ведомства говорится, что военные РФ, выполнявшие задачи в Запорожской области, были госпитализированы с "признаками отравления".



В минобороны РФ заявили, что в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество - ботулотоксин типа "В".



"По факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма Россия готовит подтверждающие документы с результатами всех анализов", - говорится в заявлении ведомства.



Кроме этого, утверждается, что Россия передаст доказательства "химического терроризма" в ОЗХО - Организацию по запрещению химического оружия.



