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МО РФ обвинило Украину в отравлении российских военных
20.08.2022 15:55 Ольга Белозерова

МО РФ обвинило Украину в отравлении российских военных

Министерство обороны РФ обвинило Украину в отравлении российских военных.

В заявлении ведомства говорится, что военные РФ, выполнявшие задачи в Запорожской области, были госпитализированы с "признаками отравления".

В минобороны РФ заявили, что в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество - ботулотоксин типа "В".

"По факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма Россия готовит подтверждающие документы с результатами всех анализов", - говорится в заявлении ведомства. 

Кроме этого, утверждается, что Россия передаст доказательства "химического терроризма" в ОЗХО - Организацию по запрещению химического оружия.

 

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