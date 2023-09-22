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МО РФ об ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе: один погибший
22.09.2023 15:02 Алина Груднева

МО РФ об ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе: один погибший

В министерстве обороны России объявили, что в результате удара по штабу Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе погиб один российский военный.

В ведомстве утверждают, будто средства ПВО сбили пять ракет.

"В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий погиб", - сказано в сообщении.

Ранее российские СМИ распространили информацию о том, что в результате удара ранения получили несколько военнослужащих РФ.

 

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