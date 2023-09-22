



МО РФ об ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе: один погибший

В министерстве обороны России объявили, что в результате удара по штабу Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе погиб один российский военный.



В ведомстве утверждают, будто средства ПВО сбили пять ракет.



"В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий погиб", - сказано в сообщении.



Ранее российские СМИ распространили информацию о том, что в результате удара ранения получили несколько военнослужащих РФ.



