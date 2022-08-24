



МО РФ: наступление в Украине было замедлено намеренно

Россия намеренно замедлила темпы наступления в Украине.

Такое заявление сделал 24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Замедление темпов наступления в Украине – сознательное решение, обусловленное стремлением минимизировать жертвы среди гражданских, "спецоперация" идет по плану", - сказал он.

Шойгу пожаловался, что против России "развязана жесткая санкционная и информационная война".

"И конфликт в Украине стал лишь очередным предлогом для этого. Заявленная цель США и их пособников – стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику", - возмутился он.

По словам Шойгу, от Киева якобы исходила "реальная угроза" жителям Донбасса, а в перспективе – и России.

"Понимание этого привело к необходимости проведения специальной операции. Она идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены. Мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры вооруженных сил Украины – пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан", - добавил он.