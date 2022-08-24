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МО РФ: наступление в Украине было замедлено намеренно
24.08.2022 11:40 Алина Груднева

МО РФ: наступление в Украине было замедлено намеренно

Россия намеренно замедлила темпы наступления в Украине.

 
Такое заявление сделал 24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу.
 
 "Замедление темпов наступления в Украине – сознательное решение, обусловленное стремлением минимизировать жертвы среди гражданских, "спецоперация" идет по плану", - сказал он.
 
Шойгу пожаловался, что против России "развязана жесткая санкционная и информационная война".
 
"И конфликт в Украине стал лишь очередным предлогом для этого. Заявленная цель США и их пособников – стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику", - возмутился он.
 
По словам Шойгу, от Киева якобы исходила "реальная угроза" жителям Донбасса, а в перспективе – и России. 
 
"Понимание этого привело к необходимости проведения специальной операции. Она идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены. Мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры вооруженных сил Украины – пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан", - добавил он.

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