



МО РФ: мы уничтожили 8 Леопардов и 1500 бойцов

Российские военнослужащие в ходе отражения наступления ВСУ на южнодонецком направлении уничтожили 1500 украинских военных и 28 танков, в том числе восемь Leopard. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.



«Общие потери украинских войск на Южнодонецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 «Леопардов» производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин», – сказано в сообщении.



В Минобороны отметили, что наступление ВСУ было сосредоточено на Времевском выступе. В результате украинская армия понесла большие потери и переформатировала «остатки 23-й и 31-й механизированных бригад в отдельные сводные подразделения, которые продолжили наступательные действия в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное».