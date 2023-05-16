



МО РФ: мы сбили семь ракет Storm Shadow, три ракеты HARM и семь HIMARS



Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow Вооруженных сил Украины.



Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал он.