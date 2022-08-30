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Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев
30.08.2022 13:15 Юлия Фрилис

Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев

Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев перед поездкой на Запорожскую АЭС.

Команда из 14 экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с ее главой Рафаэлем Мариано Гросси прибыла в украинскую столицу накануне запланированного визита на Запорожскую АЭС, сообщает CNN.

 



США считают контролируемую остановку Запорожской атомной электростанции залогом ее безопасности. Об этом заявил представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби.

Кирби призвал РФ согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг объекта, где активизация боевых действий вызывает опасения относительно возможной масштабной утечки радиации.Он также отметил, что атомная электростанция не подходит для боевых действий

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