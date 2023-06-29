



Минздрав: В случае теракта на ЗАЭС Киеву ничего не угрожает

В случае российского теракта на Запорожской АЭС Киев остается за пределом влияния последствий. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.



"Киев за пределами влияния. Однако, мы должны четко понимать, давайте делать все возможное, чтобы предотвратить это. Второе - не создавать паники и искусственного ажиотажа", - отметил Ляшко.



Министр отметил, что в случае теракта, в первую очередь, необходимо будет слушать рекомендации, поскольку они привязаны к конкретной ситуации и радиационному мониторингу.



По словам президента Владимира Зеленского, россияне готовят теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. В частности, информацию об этом подтвердил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Как отметил последний, враг дополнительно заминировал АЭС, а именно бассейн-охладитель. Он пояснил, что без охлаждения ядерные реакторы могут расплавиться за период от десяти часов до 14 дней.