



Минобороны: ВСУ продвинулись до 7 км, деоккупировано 8 населенных пунктов

В Министерстве обороны Украины официально сообщили: за две недели Вооруженные Силы продвинулись до 7 км на юге Украины, деоккупировано восемь населенных пунктов, подтверждается освобождение Пятихаток. Активная работа Сил обороны продолжается, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, уточнив, что освобожденная на юге площадь составляет 113 км2.



"На Бердянском и Мелитопольском направлениях за указанный период подразделениями ОСУВ Таврия были освобождены восемь населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки", - уточнила она в своем Telegram-канале.



Замминистра добавила, что в целом подразделения ВСУ на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 квадратных км.



На востоке враг прилагал немало усилий, чтобы остановить продвижение украинских войск на Бахмутском направлении - перебросил туда дополнительные подразделения и увеличил количество обстрелов.



Общая интенсивность боев на этом направлении на прошлой неделе снизилась, однако украинским защитникам удалось продвинуться на нескольких участках.



"Враг продолжал на прошлой неделе наступать на Лимано-Купянском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ни одного метра земли в этих направлениях мы не потеряли", - подчеркнула Маляр.



На прошлой неделе потери армии РФ по всем направлениям составили более 4600 убитыми и ранеными, кроме того, взято в плен более 80 россиян. Силы обороны также уничтожили около 400 единиц вражеской техники и вооружения.





Напомним, накануне оккупанты заявили, что ВСУ взяли под контроль Пятихатки в Запорожской области, однако впоследствии сообщили, что якобы отбили населенный пункт.