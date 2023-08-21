



Минобороны Украины: Враг зализывает раны под Купянском

На прошлой неделе все бои на Купянском направлении закончились поражением для армии РФ. Количество обстрелов и боев уменьшилось, но враг по-прежнему не оставляет там своих планов двигаться вперед. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире Национального телемарафона в понедельник, 21 августа.



"На востоке Украины продолжаются тяжелые бои. На Купянском направлении сложная ситуация. Бои продолжаются, наши защитники очень мощно сопротивляются врагу... На Купянском направлении наши отразили атаки и южнее Первомайского, и восточнее Петропавловки. Все бои, которые на прошлой неделе там продолжались, закончились поражением врага", – заявила она.



По словам Маляр, цифры за прошедшую неделю свидетельствуют, что на Купянском и Лиманском направлениях уменьшилось количество обстрелов и боев, но на самом деле враг не оставляет там своих планов двигаться вперед.



"За последние две недели ВСУ активно работали на этом участке фронта, поэтому враг просто зализывает раны и активность несколько спала. Но это не значит, что враг не продолжит эту активность. Сейчас просто там происходит перегруппировка, враг подтягивает дополнительные силы", – отметила замминистра обороны, уточнив, что сейчас на Лиманском направлении основные бои продолжаются вокруг Серебрянского лесничества. Враг пытается выбить ВСУ с позиций у Белогоровки и Кременной.