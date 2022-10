Ракетная атака на Украину свидетельствует о том, что россияне подняли ставки. Так прокомментировали утренний массированный ракетный удар по украинским электростанциям в Министерстве обороны Украины.



"Враг рассчитывает на гибель тысяч украинцев от холода, но враг так ничего и не понял о сопротивлении украинского народа. Россия подняла ставки в войне против Украины, уничтожив электростанции и объекты водоснабжения", – говорится в сообщении Минобороны в Twitter.



"Одна крылатая ракета, запущенная Россией по жилому дому, способна уничтожить десятки мирных жителей. Что неоднократно доказывает агрессор. Но этого недостаточно для их политического лидерства. Противник поднял ставки, уничтожив накануне зимы электростанции и объекты водоснабжения", – говорится в сообщении.



В ведомстве подчеркивают, что противник рассчитывает на гибель тысяч украинцев от холода. "Но враг так ничего и не понял о сопротивлении украинского народа", – добавили в Министерстве обороны.



The enemy has raised the stakes by destroying power plants and water supply facilities on the eve of winter. The enemy expects thousands of people to die from the cold. But the enemy hasn’t learned anything about the Ukrainian people's resistance.

2/2