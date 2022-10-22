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Минобороны Украины: РФ подняла ставки в войне
22.10.2022 23:33 Mignews.ua | pixabay.com

Минобороны Украины: РФ подняла ставки в войне

Ракетная атака на Украину свидетельствует о том, что россияне подняли ставки. Так прокомментировали утренний массированный ракетный удар по украинским электростанциям в Министерстве обороны Украины. 

"Враг рассчитывает на гибель тысяч украинцев от холода, но враг так ничего и не понял о сопротивлении украинского народа. Россия подняла ставки в войне против Украины, уничтожив электростанции и объекты водоснабжения", – говорится в сообщении Минобороны в Twitter.

"Одна крылатая ракета, запущенная Россией по жилому дому, способна уничтожить десятки мирных жителей. Что неоднократно доказывает агрессор. Но этого недостаточно для их политического лидерства. Противник поднял ставки, уничтожив накануне зимы электростанции и объекты водоснабжения", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что противник рассчитывает на гибель тысяч украинцев от холода. "Но враг так ничего и не понял о сопротивлении украинского народа", – добавили в Министерстве обороны.
 



Как сообщал Mignews.ua, в субботу утром, 22 октября, враг нанес массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. В результате удара по Украине российскими войсками без электричества остаются 1,5 млн абонентов.
 

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