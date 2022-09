Минобороны: Украина получила российские боеприпасы

На прошлой неделе украинская армия получила "в подарок" тысячи тонн российских боеприпасов.

Об этом сообщает минобороны Украины.

"Обратите внимание на то, что мы не принимаем подарки от убийц, мучителей, мародеров или насильников. В ближайшие дни вернем все", - сообщили в ведомстве.

In the past week, the #UAarmy received thousands of tons of ammunition as a gift from the Armed Forces of 🇷🇺 Please note that we do not accept gifts from murderers, torturers, looters, or rapists. In the coming days, we will return everything, right down to the last shell. pic.twitter.com/F51VQTtJgZ