



Минобороны РФ заявило о "провале" контрнаступления ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях.



При этом, в МО РФ подчеркивают, что в результате "активной обороны группировки российских войск подразделения украинской армии понесли большие потери". Об этом сообщает РИА-Новости.



В МО РФ заявляют об уничтожении 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, 9 других боевых бронированных машин, сбито 2 штурмовика Су-25. Также, по заявлению ведомства, Украина потеряла более 560 военнослужащих.



В минобороны РФ резюмировали, что попытка наступления украинских войск "провалилась".