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Минобороны РФ заявило о "провале" контрнаступления ВСУ
29.08.2022 20:23 Ольга Белозерова

Минобороны РФ заявило о "провале" контрнаступления ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях.

При этом, в МО РФ подчеркивают, что в результате "активной обороны группировки российских войск подразделения украинской армии понесли большие потери". Об этом сообщает РИА-Новости

В МО РФ заявляют об уничтожении 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, 9 других боевых бронированных машин, сбито 2 штурмовика Су-25. Также, по заявлению ведомства, Украина потеряла более 560 военнослужащих.

В минобороны РФ резюмировали, что попытка наступления украинских войск "провалилась". 

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