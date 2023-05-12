



Минобороны РФ заявило о перегруппировке под Бахмутом

Южная группировка войск под Бахмутом совершила перегруппировку, сообщили в Минобороны РФ. По его данным, российские военные заняли рубеж на Берховском водохранилище для обороны.



“Мужественно проявили себя, отражая атаки противника, военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения Вооруженных сил Российской Федерации”, – сообщили в министерстве.



Министерство опровергло сообщения о прорывах 12 мая российской обороны на линии боевого соприкосновения с ВСУ.



Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ начали операцию по окружению ВС РФ на Бахмутском направлении. По его словам, в районе Соледара обстановка тяжелая, предполагается, что в ближайшие сутки украинская армия начнет наращивать усилия.



Между тем генерал-майор авиации Сергей Липовой назвал "фейками" сообщения в Сети о начавшемся 11 мая контрнаступлении ВСУ. Он уверен, что слухи раздувает “пропагандистская машина Киева”.