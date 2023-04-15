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Минобороны РФ: "Вагнер" захватил еще два участка в Бахмуте
15.04.2023 14:41 Ирина Демьянова

Минобороны РФ: "Вагнер" захватил еще два участка в Бахмуте

Наемники ЧВК "Вагнер" захватили еще два района украинского города Бахмут, сообщили российские информационные агентства в субботу со ссылкой на Минобороны РФ.

Агентство Reuters не смогло независимо подтвердить это сообщение.

Украинские войска были вынуждены отойти с некоторой территории в Бахмуте, поскольку Россия возобновила там наступление с интенсивным артиллерийским огнем в течение последних двух дней, сообщила британская разведка в пятницу.

 

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