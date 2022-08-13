



Минобороны РФ: украинские военнопленные отказались от обмена

Министерство обороны России заявило, что военнопленные ВСУ из подразделений морской пехоты, национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск приняли решение остаться на территории, подконтрольной РФ.



Такое решение якобы вызвано "нежеланием воевать и из страха вновь оказаться на передовой".



"Военнопленные отказались от обмена и не желают возвращаться в Украину, чтобы не стать "пушечным мясом" и погибнуть", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале минобороны РФ.



Также в ведомстве отметили, что "бывшие украинские солдаты полностью удовлетворены условиями содержания".



В минобороны России утверждают, что пленным дают возможность связаться с родными.





