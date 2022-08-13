Минобороны РФ: украинские военнопленные отказались от обмена
Министерство обороны России заявило, что военнопленные ВСУ из подразделений морской пехоты, национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск приняли решение остаться на территории, подконтрольной РФ.
Такое решение якобы вызвано "нежеланием воевать и из страха вновь оказаться на передовой".
"Военнопленные отказались от обмена и не желают возвращаться в Украину, чтобы не стать "пушечным мясом" и погибнуть", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале минобороны РФ.
Также в ведомстве отметили, что "бывшие украинские солдаты полностью удовлетворены условиями содержания".
В минобороны России утверждают, что пленным дают возможность связаться с родными.