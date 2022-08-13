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Минобороны РФ: украинские военнопленные отказались от обмена
13.08.2022 18:35 Ольга Белозерова

Минобороны РФ: украинские военнопленные отказались от обмена

Министерство обороны России заявило, что военнопленные ВСУ из подразделений морской пехоты, национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск приняли решение остаться на территории, подконтрольной РФ.

Такое решение якобы вызвано "нежеланием воевать и из страха вновь оказаться на передовой". 

"Военнопленные отказались от обмена и не желают возвращаться в Украину, чтобы не стать "пушечным мясом" и погибнуть", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале минобороны РФ. 

Также в ведомстве отметили, что "бывшие украинские солдаты полностью удовлетворены условиями содержания". 

В минобороны России утверждают, что пленным дают возможность связаться с родными.


 

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