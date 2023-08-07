



Минобороны: Купянское направление - самое "горячее", РФ пытается вернуть позиции

На прошлой неделе войска РФ увеличили обстрелы на востоке Украины, пытаясь вернуть утраченные позиции. Поэтому самым "горячим" на фронте было и остается Купянское направление. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Собственно, вся прошедшая неделя - восток был эпицентром боевых действий. На Купянском направлении, пожалуй, было жарче. И враг пытался там вернуть утраченные еще осенью прошлого года позиции. У них такой план, они хотят в Харьковской области возвращать потерянные ими территории", - заявила Анна Маляр в понедельник в эфире Национального телемарафона.

По ее словам, на прошлой неделе враг совершил более 9000 обстрелов. Так, противник увеличил количество обстрелов на 1000 в сравнении с позапрошлой неделей. "Это сплошной артиллерийский обстрел, через который приходится проходить нашим бойцам", - сказала она.



Кроме того, продолжила Анна Маляр, "враг отчаянно пытается оцепить Авдеевку, но им не удается зайти туда. Они не рискуют, потому что не хотят втягиваться с нашими воинами в уличные бои и не хотят проигрывать. Но и продвинуться они не могут", - отметила она.

Также россияне пытаются взять под контроль Марьинку, но успеха не имеют.

"У нас было освобождено Старомайорское в тех краях. И враг в течение прошлой недели пытался вернуть эти утраченные позиции", - добавила замминистра.



По словам Маляр, ВСУ продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении именно на южном фланге.

"На северном продолжаются ожесточенные бои, и враг там пытается штурмовать и вернуть утраченные позиции. Поэтому наши наступательные действия были крайне усложнены действиями врага. Ситуация там сложная, но контролируемая", - подчеркнула она.

Как отметила Маляр, почти полмиллиона боеприпасов враг потратил на востоке только на прошлой неделе.

"В таком сплошном артиллерийском огне и через сплошные минирования наши бойцы продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении, на южном фланге. На северном - ожесточенные бои, враг там пытается штурмовать. вернуть утраченные позиции", - пояснили в Минобороны.