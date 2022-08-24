



Англичане подсчитали потери россиян в Украине. Цифра впечатляет

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что за полгода войны Россия потеряла более 80 тысяч человек.



"Мы в основном принимаем данные о российских потерях, которые составляют – если объединить погибших, раненых, дезертиров – более 80 тысяч человек из их вооруженных сил. Это 80 тысяч за шесть месяцев по сравнению с 15 тысячами, которые они потеряли за десять лет в Афганистане", – передает его слова The Guardian.



Кроме того, он отметил, что продвижение РФ по украинской территории на протяжении недели можно измерять в метрах.



"Я говорил со своими начальниками разведки сегодня утром, перед тем как выступить, вы знаете, продвижение России можно измерить в метрах в неделю, а не в милях…", – добавил Уоллес.