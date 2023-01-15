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Минобороны Британии опровергло данные о поставке вертолетов Apache Украине
15.01.2023 20:59 Ольга Белозерова

Минобороны Британии опровергло данные о поставке вертолетов Apache Украине

Министерство обороны Великобритании назвало "неверной" статью газеты The Mirror, в которой говорилось о поставке Украине вертолетов Apache.

Об этом написала в Twitter журналистка Sky News Дебора Хейнс. 

"Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединённое Королевство отправит боевые вертолеты Apache в Украину, неверна", - написала Хейнс. 

Ранее газета The Mirror написала со ссылкой на источник, что Британия отправит Украине ударные вертолеты Apache.

 

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