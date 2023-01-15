Минобороны Британии опровергло данные о поставке вертолетов Apache Украине
Министерство обороны Великобритании назвало "неверной" статью газеты The Mirror, в которой говорилось о поставке Украине вертолетов Apache.
Об этом написала в Twitter журналистка Sky News Дебора Хейнс.
"Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединённое Королевство отправит боевые вертолеты Apache в Украину, неверна", - написала Хейнс.
Ранее газета The Mirror написала со ссылкой на источник, что Британия отправит Украине ударные вертолеты Apache.
The Ministry of Defence (@DefenceHQ) says a @DailyMirror article claiming the UK will send Apache attack helicopters to Ukraine is incorrect.— Deborah Haynes (@haynesdeborah) January 15, 2023
Below is official info on new aid.
More details to be announced by @BWallaceMP on Monday.
(Retweeting to fix typo)https://t.co/zK6lmz8svd