Минобороны Британии опровергло данные о поставке вертолетов Apache Украине

Министерство обороны Великобритании назвало "неверной" статью газеты The Mirror, в которой говорилось о поставке Украине вертолетов Apache.



Об этом написала в Twitter журналистка Sky News Дебора Хейнс.



"Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединённое Королевство отправит боевые вертолеты Apache в Украину, неверна", - написала Хейнс.



Ранее газета The Mirror написала со ссылкой на источник, что Британия отправит Украине ударные вертолеты Apache.





The Ministry of Defence (@DefenceHQ) says a @DailyMirror article claiming the UK will send Apache attack helicopters to Ukraine is incorrect.

Below is official info on new aid.

More details to be announced by @BWallaceMP on Monday.

