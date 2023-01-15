



Минобороны Британии опровергло данные о поставке вертолетов Apache Украине

Министерство обороны Великобритании назвало "неверной" статью газеты The Mirror, в которой говорилось о поставке Украине вертолетов Apache.



Об этом написала в Twitter журналистка Sky News Дебора Хейнс.



"Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединённое Королевство отправит боевые вертолеты Apache в Украину, неверна", - написала Хейнс.



Ранее газета The Mirror написала со ссылкой на источник, что Британия отправит Украине ударные вертолеты Apache.



