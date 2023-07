В Министерстве обороны Великобритании заявили, что высокая смертность среди раненых российских военных в Украине вызвана ненадлежащей медицинской первой помощью.



Британская разведка в сводке отмечает, что у России возник кризис военного медицинского обеспечения, поскольку в среднем в течение 17 месяцев ежедневно были убиты или ранены около 400-т человек.



"Приток военных, вероятно, подорвал нормальное предоставление некоторых российских гражданских медицинских услуг, особенно в приграничных районах вблизи Украины. Вполне вероятно, что многие специализированные военные госпитали зарезервированы для раненых офицеров", - уточняется в отчете.



По утверждению начальника учебного отдела боевой медицины роты Калашникова, вполне вероятно, что до 50% смертей в ходе боевых действий в России можно было бы предотвратить с помощью надлежащей первой помощи.



"Очень медленная эвакуация раненых в сочетании с ненадлежащим использованием грубого российского боевого жгута является основной причиной предотвратимых смертельных случаев и ампутаций", - сообщили в Минобороны Великобритании.



