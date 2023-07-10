Минобороны Британии назвало причину высокой смертности оккупантов в Украине
В Министерстве обороны Великобритании заявили, что высокая смертность среди раненых российских военных в Украине вызвана ненадлежащей медицинской первой помощью.
Британская разведка в сводке отмечает, что у России возник кризис военного медицинского обеспечения, поскольку в среднем в течение 17 месяцев ежедневно были убиты или ранены около 400-т человек.
"Приток военных, вероятно, подорвал нормальное предоставление некоторых российских гражданских медицинских услуг, особенно в приграничных районах вблизи Украины. Вполне вероятно, что многие специализированные военные госпитали зарезервированы для раненых офицеров", - уточняется в отчете.
По утверждению начальника учебного отдела боевой медицины роты Калашникова, вполне вероятно, что до 50% смертей в ходе боевых действий в России можно было бы предотвратить с помощью надлежащей первой помощи.
"Очень медленная эвакуация раненых в сочетании с ненадлежащим использованием грубого российского боевого жгута является основной причиной предотвратимых смертельных случаев и ампутаций", - сообщили в Минобороны Великобритании.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 July 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 10, 2023
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