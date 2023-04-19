



Министр обороны Великобритании сомневается в завершении войны в этом году

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что уверен в контрнаступлении Украины против российских войск, но дал понять, что война, скорее всего, продолжится и в следующем году.



Об этом он сказал во время визита в Вашингтон, сообщает The New York Times.



Уоллес отметил, что "настроен оптимистично" и думает, что Украина сохранит импульс и позицию силы. Однако, по его словам, Россия не развалится "по мановению волшебной палочки".



По его словам, президент РФ Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков того, что собирается отступить, несмотря на то, что потери его армии уже составляют 223 тысячи погибшими и ранеными. Стоит отметить, что цифра, которую он назвал, совпадает с цифрой в одном из слитых документов Пентагона.



"Довольно трудно предсказать, сколько потерь он готов выдержать, прежде чем поймет, что игра закончилась. Я просто пытаюсь отдавать себе отчет, что ни одно наступление не приведет к внезапному развалу российской армии", – сказал Уоллес.



Британский министр подчеркнул, что поддержка Украины со стороны союзников остается сильной, и что именно украинская сторона должна решить, когда вести переговоры о прекращении боевых действий, но это должно происходить с позиции силы.



