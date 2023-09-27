



Министр обороны Украины прокомментировал возможную смерть командующего ЧФ РФ

Министр обороны Украины Рустем Умеров не подтверждает и не опровергает предполагаемую смерть российского адмирала Виктора Соколова на прошлой неделе в результате украинского удара по штабу Черноморского флота в оккупированном Севастополе.



"Если командующий Черноморским флотом России мертв -это хорошая новость для всех. Он на нашей временно оккупированной территории… его там вообще не должно быть. Мы продолжаем деоккупацию нашей территории", - цитирует министра издание CNN.



Стоит отметить, что Силы спецопераций ВСУ уточняют информацию относительно смерти командующего ЧФ РФ. После удара по штабу ЧФ многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел.



Напомним, что 25 сентября в ССО сообщили, что безвозвратные потери врага в результате работы Сил специальных операций (ССО) по уничтожению БДК "Минск" и штаба Черноморского флота РФ в Крыму составили 96 человек, среди них - командующий Черноморского флота РФ.