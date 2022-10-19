



Министр обороны Израиля: "Мы следим за участием Ирана в войне в Украине"

Министр обороны Израиля Бени Ганц раскритиковал продажу иранских беспилотников России, сравнив использование таких беспилотников против Украины с атаками иранских беспилотников по всему Ближнему Востоку.



Такое заявление Ганц сделал на встрече с послами ЕС, сообщает "Аруц Шева".



"Мы следим за участием Ирана в войне в Украине. Мы видим, что Иран предоставляет БПЛА и в ближайшем будущем может также предоставить дополнительные передовые системы. Иранцы методично лгут о продаже этого оборудования. Такого рода участие также имеет место в Ираке, Сирии, Ливане, Йемене и других местах, и это продолжается", - заявил израильский министр.



Отдельно Бени Ганц подчеркнул, что Иран лжет о своей ядерной программе.



"Они продолжают свою деятельность по обогащению, развитию и строительству охраняемых территорий для своих ядерных мощностей. Мы должны расширять международное сотрудничество, создавать разведывательную коалицию и создавать реальную военную угрозу. В то же время Израиль продолжит развивать и поддерживать свои возможности", - сказал он.



Ранее Ганц заявил, что Израиль не предоставит Украине вооружения, но поможет другим способом, в том числе, Еврейское Государство может помочь Украине разработать гражданскую систему раннего предупреждения.