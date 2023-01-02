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"Министр" ДНР: за тысячу гривен солдат в Макеевке может слить любой местный
02.01.2023 17:58 Аркадий Бочаровский

"Министр" ДНР: за тысячу гривен солдат в Макеевке может слить любой местный


“Замминистра информации” Даниил Безсонов выдал истинное отношение оккупационных российских властях к жителям “освобожденных территорий”.

Безсонов опубликовал комментарий одного из “военкоров” по поводу удара ВСУ по Макеевке: 

"Дело даже не в сотовой связи и прочем. У ВСУ есть это все давно. Есть куча возможностей слушать всех, в разных вариациях. 

Но. Заселились солдаты туда больше недели назад. Ходили по поселку. Скупили всю еду в магазинах. Спрашивали местных про "феникс", потому что интернет нужен. 

Поселок большой. А за 1000 гривень в СБУ или ГРУ Украины слить мог любой из местных. Это тоже нельзя исключать. 

Увы, но такие местные существуют, их единицы, но Украине этого хватает".

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