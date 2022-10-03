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Милонов похвастался: подорвал "Град" во время боев на Донбассе
03.10.2022 13:21 Ольга Белозерова

Милонов похвастался: подорвал "Град" во время боев на Донбассе

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, который отправился добровольцем на войну в Украине, рассказал некоторые подробности о своей воинской службе.

Так, по словам Милонова, он получил позывной "Густав". Его мобилизовали в артиллерийскую противотанковую батарею под Горловку, сообщает "КП".

Милонов признался, что ежедневно от него "требуют уничтожить минимум одну цель". Депутат похвастался, что с помощью "коллег" ему удалось подорвать установку РСЗО "Град". 

Ранее депутат рассказал, что служит младшим сержантом.

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