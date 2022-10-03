



Милонов похвастался: подорвал "Град" во время боев на Донбассе

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, который отправился добровольцем на войну в Украине, рассказал некоторые подробности о своей воинской службе.



Так, по словам Милонова, он получил позывной "Густав". Его мобилизовали в артиллерийскую противотанковую батарею под Горловку, сообщает "КП".



Милонов признался, что ежедневно от него "требуют уничтожить минимум одну цель". Депутат похвастался, что с помощью "коллег" ему удалось подорвать установку РСЗО "Град".



Ранее депутат рассказал, что служит младшим сержантом.