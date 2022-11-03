



МИД Украины осудил РФ за депортацию украинцев с захваченных территорий

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает Российскую Федерацию за депортацию украинских граждан, проживающих на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях Украины.



Об этом говорится в заявлении МИДа, которое было опубликовано на сайте ведомства.



В МИДе Украины упомянули, что силы РФ проводят принудительное перемещение людей левобережной Херсонщины на территорию Крыма и РФ.



"Аналогичные депортации Россия также осуществляет в Запорожской, Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму. На фоне депортаций также циркулируют тревожные сообщения о минировании российскими войсками Каховской ГЭС, подрыв которой может повлечь за собой масштабную техногенно-гуманитарную катастрофу", - заявили в министерстве.



В МИД Украины подчеркнули, что подобные действия РФ "грубо нарушают международное право".





