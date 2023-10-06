



МИД Польши об ударе по селу Гроза: РФ должна ответить за варварство

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прокомментировал смертоносный ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области.



Глава внешнеполитического ведомства призвал привлечь Россию к ответственности за военное преступление.



"Более 50 человек погибли в результате очередного жестокого обстрела со стороны российского агрессора в Купянске. Россию нужно как можно скорее остановить, она должна ответить за все свое варварство", - подчеркнул министр.



Рау выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших в результате атаки россиян.



Напомним, что россияне нанесли удар по магазину и кафе, где проходили поминки по бойцу ВСУ, в результате чего 55 человек погибли на месте. МИД Австрии в связи с атакой вызвало посла РФ для вручения ему ноты протеста.