



МИД Израиля: виновных в зверствах в Бахмуте нужно привлечь к ответственности

Министерство иностранных дел Израиля осудило зверское убийство украинского военного под Бахмутом.



Соответствующее заявление было опубликовано вечером, 12 апреля.



"Невозможно оставаться равнодушным перед ужасающими кадрами из Бахмута. Подобные действия являются бесчеловечными. Виновные в этих злодеяниях должны быть привлечены к ответственности", - сказано в заявлении.



Речь идет о видео, на котором украинскому военному отрезают ножом голову. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отрицает причастность его наемников к казни.



