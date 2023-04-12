Новости » События в Украине
МИД Израиля: виновных в зверствах в Бахмуте нужно привлечь к ответственности
12.04.2023 20:35 Алина Груднева

МИД Израиля: виновных в зверствах в Бахмуте нужно привлечь к ответственности

Министерство иностранных дел Израиля осудило зверское убийство украинского военного под Бахмутом.

Соответствующее заявление было опубликовано вечером, 12 апреля.

"Невозможно оставаться равнодушным перед ужасающими кадрами из Бахмута. Подобные действия являются бесчеловечными. Виновные в этих злодеяниях должны быть привлечены к ответственности", - сказано в заявлении.

Речь идет о видео, на котором украинскому военному отрезают ножом голову. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отрицает причастность его наемников к казни.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы