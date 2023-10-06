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удар по селу Гроза
06.10.2023 14:29 Алина Груднева

МИД Австрии вызвал посла РФ "на ковер" после удара по селу Гроза

Министерство иностранных дел Австрии вызвало российского посла "на ковер" после ракетного удара по селу Гроза в Харьковской области.

В МИД дипломату передали ноту протеста из-за военного преступления.

"Атаки на гражданское население являются военным преступлением. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - сказали во внешнеполитическом ведомстве Австрии.

А тем временем, в Кремле цинично ответили относительно гибели 52 человек, будто Россия не наносит ракетные удары по гражданским целям в Украине.

"Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства", - повторил заученную мантру пресс-секретарь Кремля Дмитрия Песков.

Напомним, что россияне нанесли удар по магазину и кафе, где проходили поминки по бойцу ВСУ, в результате чего десятки человек погибли на месте.

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