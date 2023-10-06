удар по селу Гроза





МИД Австрии вызвал посла РФ "на ковер" после удара по селу Гроза

Министерство иностранных дел Австрии вызвало российского посла "на ковер" после ракетного удара по селу Гроза в Харьковской области.



В МИД дипломату передали ноту протеста из-за военного преступления.



"Атаки на гражданское население являются военным преступлением. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - сказали во внешнеполитическом ведомстве Австрии.



А тем временем, в Кремле цинично ответили относительно гибели 52 человек, будто Россия не наносит ракетные удары по гражданским целям в Украине.



"Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства", - повторил заученную мантру пресс-секретарь Кремля Дмитрия Песков.



Напомним, что россияне нанесли удар по магазину и кафе, где проходили поминки по бойцу ВСУ, в результате чего десятки человек погибли на месте.