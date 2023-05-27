



Международная ассоциация юристов поддержала идею создания спецтрибунала для РФ

Международная ассоциация юристов приняла резолюцию в поддержку создания специального трибунала против Росии.



Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.



"Генеральный прокурор Андрей Костин поблагодарил за этот решительный шаг президента IBA Альмудени Арпон де Мендивиль-и-Алдама и исполнительного директора Марка Эллиса", - сказано в сообщении.



По словам Костина, наказанием рядовых исполнителей из РФ ограничиваться нельзя.



"Перед судом должны предстать их руководители, которые использовали власть, чтобы раскрутить этот маховик зла. Специальный трибунал по преступлению агрессии является лучшим возможным инструментом положить конец безнаказанности верхушки этого преступного режима", - подчеркнул Костин.

